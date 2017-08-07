Atiker Konyaspor ile oynanan Süper Kupa mücadelesinde neredeyse mükemmele yakın bir performans gösteren Beşiktaşlı Pepe, son dakikada yaptırdığı penaltıyla takımını kupadan etti.

Beşiktaş'ın Real Madrid'den kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızı Pepe, Siyah- Beyazlı forma altındaki ilk resmi karşılaşmasına Konyaspor karşısında çıktı. Maçın geneline baktığımızda Kara Kartal'ın en iyi oyuncusu olarak ön plana çıkan Pepe, 90. dakikaya kadar takımının en iyi isimleri arasındaydı.

PENALTIYA SEBEBİYET VERDİ

34 yaşında olmasına rağmen savunmada hemen hemen hiç hata yapmayan Portekizli stoper, özellikle takımının 1-0 yenik durumda olduğu sırada rakibin yaptığı ani hücumlarda kritik müdahalelerde bulundu. Ancak skor 1-1 ve dakikalar 90'ı gösterdiği sırada tecrübeli oyuncu, ceza sahası içerisinde Konyalı Jens Jonsson'ı düşürdü ve penaltıya sebep oldu. Skubic de topu filelere gönderince, Beşiktaş kupayı rakibine kaptırdı.

Kaynak: haberinburada