

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, son dönemde kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 7 bin 500, Çankırı Orta Organize Sanayi Bölgesinde ise 3 bin olmak üzere toplamda 10 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağını bildirdi.







Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, OSB sayısını arttırmayı amaçladıklarını belirterek, bunu yaparken bazı alanlarda da özel sanayi bölgeleri kurulacağını ifade etti. 4. Sanayi Devrimi'ni arkadan takip etmek değil, ülke olarak bunun aktörü olmak istediklerini dile getiren Işık, bu kapsamda hazırlıklara başlandığını kaydetti.







Mayıs ayı başında Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 1 milyon 456 bin 847 metrekarelik alana "Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi" kurulduğunu anlatan Işık, "Tüzel kişilik kazanan tekstil i·htisas organize sanayi bölgemizin kurucu ortaklarını, Diyarbakır Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yüzde 40 katılım payı ve 6 üye, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yüzde 27 katılım payı ve 4 üye, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı yüzde 13 katılım payı ve 2 üye, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanlığı yüzde 13 katılım payı ve 2 üye, Güneydoğu Tekstil ve İş Adamları Derneği ise yüzde 7 katılma payı ve 1 üye ile oluşturuyor." diye konuştu.







Işık, Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB'nin tam kapasite faaliyete geçmesiyle yaklaşık 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanacağının öngörüldüğünü söyledi.