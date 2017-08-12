Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak "Eylül sonuna kadar, Milli Maden Politikamız devreye girecek. İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız" dedi.

Eylül ayı sonuna kadar Milli Maden Politikası'nın devreye gireceğini açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız" dedi.

"YERLİ KÖMÜRDE ÖNEMLİ ADIMALR ATACAĞIZ"

Bakan Albayrak "Yerli kömürde önemli adımlar atacağız. Kül taşıma ilk örneklerimizden biri olacak. Bu modelimize baktığımızda her 1000 megabayt santral, 1000 kişiye istihdam sağlayacak. Bunun ithal enerji tarafını karşımıza koyduğumuzda ise 1.2 milyar metreküp doğalgaza eşdeğer. Yani, yıllık 300-400 milyon dolarlık bir tasarruf elde edeceğiz. Güneş ve rüzgarın yanında yerli kömürü de dahil edeceğiz" dedi

"MADENCİLİK AÇISINDAN DÖNÜŞÜME GİRECEĞİZ"

Bakan Albayrak sözlerine şöyle devam etti: "Bunun çevresel tarafı dışında, çok daha aktif bir model yapacağız. İş sağlığı ve güvenliği, saha uygulamaları, eğitim noktasında, sadece kamuya değil, özel sektörle birlikte bunlarla ilgili ciddi bir denetim mekanızması oluşturacağız. Kolay bir süreç değil, yeni başladık. Her alanda koyduğumuz hedefler, kurumsallaşma, profosyenelleşme, çevresel anlamda, verimilik anlamında ve madencilik sektöründe her anlamda gelişmeye devam edeceğiz. Madencilik açısından önemli bir dönüşüme gireceğiz.

"İLK MODELİMİZİ BU SENE UYGULAYACAĞIZ"

Türkiye yeraltı ve yer üstü zenginliklerini aktif kullanacak bir döneme başladı diyebiliriz. Eylül sonuna kadar, Milli Maden Politikamız devreye girecek. İlk modelimizi, inşallah bu sene uygulayacağız"

Kaynak: haberinburada