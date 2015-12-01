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müjde uzaman: tazminat yetmez, hapse atın!

MÜJDE UZAMAN: TAZMİNAT YETMEZ, HAPSE ATIN!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın komedyen Ceyhun Yılmaz'la hukuk savaşı devam ediyor.

Tarih : 01 Aralık 2015, 09:22
Puan Ver : Müjde Uzaman: Tazminat Yetmez, Hapse Atın!(10/10)7


Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Nazlı karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman'ın komedyen Ceyhun Yılmaz'la hukuk savaşı devam ediyor. Uzman, katıldığı TV programında kendisine o... diyen Yılmaz'a tazminat davası açmakla yetinmedi, savcılıktan hapsini istedi.



'ALENEN HAKARET ETTİ'

Uzman, avukatı aracılığıyla Yılmaz'a önce 3 kuruşluk tazminat davası açtı. Oyuncu savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde de "Bana canlı yayında aleni olarak hakaret eden Yılmaz'ın hapis cezası ile de cezalandırılmasını istiyorum" ifadesini kullandı.








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