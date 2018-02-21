MÜJDE GELDİ, YILDIZ FUTBOLCU ANTRENMANA ÇIKTI
Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fernando, takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli kozlarını biri olan Fernando'ya kavuştu. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak tarihinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Fernando, nihayet takımla antrenmanlara başladı.
Tedavisinin bir bölümünü Portekiz'de geçiren Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, takımdan ayrı olarak kuvvetlendirme çalışmaları gerçekleştirmişti.
TAKIMLA TAKTİK ÇALIŞTI
Bugün Galatasaray'ın antrenmandan paylaştığı fotoğraflarda, 30 yaşındaki futbolcunun takımın taktik çalışmasında topla birlikte yer aldığı görüldü.
Fernando'nun bu hafta Bursaspor karşısında forma giymesi zor gözükürken, 3 Şubat'taki Karabükspor maçında en azından kadroda yer alması düşünülüyor.
Kaynak: haberinburada
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