Trt Devri Kapandı, İşte Şampiyonlar Liginin Yeni Kanalı
'afrin Merkeze Girildi' Fotoğrafını Paylaşan Muhabir, Esad Yanlısıymış
Çikolata Sevenlere Kötü Haber! 40 Yıl İçinde Tükenebilir
Düğün Fotoğrafçısı Gelini Bırakıp Nedimelerin Uygunsuz Anlarını Çekti
Gelin-Kaynanalı Uyuşturucu Çetesi Çökertildi
Apple'ın Güvenlik Açığını Bulan Türk Öğrenci, Teşekkür Listesine Girdi
Avrupa'ya E-Ticaret Yapanlar Dikkat! Büyük Cezalar Ödeyebilirsiniz
2. El Araç Piyasasında Yeni Dönem! Belgesi Olmayan Satış Yapamayacak
Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı
Şimdi Ypg Düşünsün! Özel Harekat Polisleri Tekbirlerle Afrin'e Gitti
Kuzey Irak Şehidinin Babasını, 2015'te Şehit Düşen Dağlıca Şehidinin Babası Teselli Etti
Yarım Saatlik Yol İçin Turiste İstanbul'u Dolaştırdı, 10 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor
Dün Akşam Afrin'de Neler Yaşandığını Tüm Ayrıntılarıyla Anlattı
Ünlü Ekonomistten Bitcoin Uyarısı: Tarihin En Zeki Tezgahı
Türkiye'de Ocak Ayında 97 Binden Fazla Konut Satıldı
Yeni Dönem Başlıyor! Cezayı Ödemeyen Çıkış Yapamayacak
Rusya'nın Afrin Çağrısına Türkiye'den İlk Yanıt
Yıldırım Fırtınası Sonu Oldu! Şarjdaki Cep Telefonu Kulağında Eridi
Pyd Esad'la Terörist Koridoru İçin Stratejik Tel Rıfat'ı Görüşüyor
Kuzey Irak Şehidinin Ateşi Antalya'yı Yaktı

Müjde geldi, yıldız futbolcu antrenmana çıktı

MÜJDE GELDİ, YILDIZ FUTBOLCU ANTRENMANA ÇIKTI

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Fernando, takımla çalışmalara başladı.

Tarih : 21 Şubat 2018, 14:30
Puan Ver : Müjde Geldi, Yıldız Futbolcu Antrenmana Çıktı(9/10)5

Galatasaray'ın orta sahadaki en önemli kozlarını biri olan Fernando'ya kavuştu. Son olarak Spor Toto Süper Lig'de 22 Ocak tarihinde oynanan Kayserispor maçında sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Fernando, nihayet takımla antrenmanlara başladı.

Tedavisinin bir bölümünü Portekiz'de geçiren Brezilyalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş, takımdan ayrı olarak kuvvetlendirme çalışmaları gerçekleştirmişti.

TAKIMLA TAKTİK ÇALIŞTI

Bugün Galatasaray'ın antrenmandan paylaştığı fotoğraflarda, 30 yaşındaki futbolcunun takımın taktik çalışmasında topla birlikte yer aldığı görüldü.

Fernando'nun bu hafta Bursaspor karşısında forma giymesi zor gözükürken, 3 Şubat'taki Karabükspor maçında en azından kadroda yer alması düşünülüyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Müjde  Geldi  Yıldız  Futbolcu  Antrenmana  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER