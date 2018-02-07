Bayern Münih Beşiktaş maçı için artık nefesler tutuldu. Alman devi Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş ilk maçı deplasmanda Allianz Arena Stadyumu'nda oynayacak. Bayern Münih deplasmanından avantajlı bir skorla dönmek isteyen bu yıl Avrupa kupalarındaki gururumuz Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacak mücadelede taraftarının önünde tur atlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme hedefinde...

MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Beşiktaş, Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda 22:45'de, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Mücadeleler TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

Kaynak: haberinburada