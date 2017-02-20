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MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NE ÇİRKİN SALDIRI


MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'NE ÇİRKİN SALDIRI
Tarih : 20 Şubat 2017, 09:09
Puan Ver : Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne Çirkin Saldırı(5/10)7


Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Şehir Kahya Sokağı'nda bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin giriş kapısında gece saatlerinde yangın çıktı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı sokakta ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından olay yerinde yapılan ilk incelemede sanat merkezinin bahçesinde şişe, çöp kovalarında plastik eldiven bulundu. Sanat merkezinin ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleme alan ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.



 



kaynak:sözcü








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