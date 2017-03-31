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müjdat gezen: 60 yıllık arkadaşımdı

MÜJDAT GEZEN: 60 YILLIK ARKADAŞIMDI

Sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin 60 yıllık arkadaşı olduğunu söyleyen tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, “Annesiyle, babasıyla üçümüz birlikte çalıştık. Birlikte tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok” dedi.

Tarih : 31 Mart 2017, 17:03
Puan Ver : Müjdat Gezen: 60 Yıllık Arkadaşımdı(9/10)6


Sinema sanatçısı Halit Akçatepe'nin hayatını kaybetmesinin ardından tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada, Akçatepe ile 60 yıldır arkadaş olduğunu söyledi. Gezen, “60 yıllık arkadaşım Halit. Annesiyle babasıyla üçümüz birlikte çalıştık.



Birlikte ortak tiyatro yaptık, filmlerde oynadık. Biz komşuyduk. Cihangir'de evlerimiz yan yanıydı. Ne diyeyim, söyleyecek bir şey yok. Biraz önce kızıyla konuştum. Karacaahmet'te uğurlayacağız” diye konuştu.



 



kaynak:sözcü








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