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muhtarlıklar icra tebligatlarıyla doldu !

MUHTARLIKLAR İCRA TEBLİGATLARIYLA DOLDU !

mahalle muhtarları icra tebligatlarında artış yaşandığını belirterek, özellikle son 2 ayda kredi kartları nedeniyle icralık olan vatandaşların sayısındaki yükselişe dikkat çekti.

Tarih : 02 Eylül 2015, 14:04
Puan Ver : Muhtarlıklar İcra Tebligatlarıyla Doldu !(7/10)6


Mahalle muhtarları icra tebligatlarında artış yaşandığını belirterek, özellikle son 2 ayda kredi kartları nedeniyle icralık olan vatandaşların sayısındaki yükselişe dikkat çekti.



Manisa'da muhtarlıklara gelen icra tebligatları vatandaşın borç yükünü ortaya koydu. Topçu Asım Mahalle Muhtarı Mehmet Ünlübaş, muhtarlığa bırakılan tebligatlarda özellikle icra mektuplarının dikkat çektiğini belirterek, son aylarda artış yaşandığını söyledi.



Yunusemre İlçesi Mutlu Mahallesi Muhtarı HASAN Hüseyin Hastürk ise, artık icra ve boşanma tebligatlarını koyacak yer bulamadığını belirterek, vatandaşın borç yükü içinde olduğunu öne sürdü.








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