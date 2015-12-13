MUHTARIN MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA PATLAMA!
HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Muhtarı Adil Atak'ın aracının altında patlama meydana geldi. Patlamada ölen yada yaralanan olmadı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü'nde meydana geldi. Büyük bir patlama sesiyle dışarı çıkan köy muhtarı Adil Atak evinin önünde park halinde bulunan 47 KV 585 plakalı minibüsünde hasar meydana geldiğini gördü. Minibüsünün altında bomba patlatıldığını ileri süren Atak, olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma güvenlik gerekçesiyle incelemenin sabah yapılacağını bildirdi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar