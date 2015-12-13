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muhtarın minibüsünün altında patlama!

MUHTARIN MİNİBÜSÜNÜN ALTINDA PATLAMA!

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü Muhtarı Adil Atak'ın aracının altında patlama meydana geldi. Patlamada ölen yada yaralanan olmadı.

Tarih : 13 Aralık 2015, 10:38
Puan Ver : Muhtarın Minibüsünün Altında Patlama!(6/10)4


 Olay, saat 21.30 sıralarında Çukurca İlçesi Üzümlü Köyü'nde meydana geldi. Büyük bir patlama sesiyle dışarı çıkan köy muhtarı Adil Atak evinin önünde park halinde bulunan 47 KV 585 plakalı minibüsünde hasar meydana geldiğini gördü. Minibüsünün altında bomba patlatıldığını ileri süren Atak, olayı jandarmaya bildirdi. Jandarma güvenlik gerekçesiyle incelemenin sabah yapılacağını bildirdi.








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