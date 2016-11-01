

600 haneli Yelatan Köyü'nün su sorununu çözülemediğini belirten Aslan, devletten iş veya para istemediklerini söyledi. Sadece su sorununu çözümü için destek beklediklerini belirten Aslan, "Yelatan Köyü'ne su az, yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli arazide bulunduğu için yukarıdaki evlere su ulaşmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz.



Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum. Köylüme içme suyu istiyorum. Cünüp gezdirmenin de günahı var insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sorun çok basit çözülecek bir sorun" dedi.