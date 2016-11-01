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muhtarın isyanı: köylüler cünüp geziyor

MUHTARIN İSYANI: KÖYLÜLER CÜNÜP GEZİYOR

Niğde'nin Çamardı İlçesi'ne bağlı Yelatan Köyü Muhtarı İrfan Aslan, yaşanan su sıkıntısı nedeniyle köylülerinin gusül abdesti dahi alamadığını belirterek, 'Vatandaşlarımız, köylülerimiz çoğu zaman cünüp geziyor' dedi.

Tarih : 01 Kasım 2016, 13:04
Puan Ver : Muhtarın İsyanı: Köylüler Cünüp Geziyor(9/10)9


600 haneli Yelatan Köyü'nün su sorununu çözülemediğini belirten Aslan, devletten iş veya para istemediklerini söyledi. Sadece su sorununu çözümü için destek beklediklerini belirten Aslan, "Yelatan Köyü'ne su az, yetersiz geliyor. Evlerimiz engebeli arazide bulunduğu için yukarıdaki evlere su ulaşmıyor. Bunun için durmadan su kesintisi uygulamak zorunda kalıyoruz.



Vatandaşlarımız çoğu zaman cünüp geziyorlar. Günlerce su çıkmıyor. Herkes işçi burada. Gariban bir köy. Ben oğluma iş istemiyorum. Köylüme de fabrika istemiyorum. Köylüme içme suyu istiyorum. Cünüp gezdirmenin de günahı var insanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu sorun çok basit çözülecek bir sorun" dedi.








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