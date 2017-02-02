

Bu gelişmelerle polisin bölgede yapmayı planladığı operasyonun bozulduğu ifade edilirken, gerçeği yansıtmadığı belirtilen av tüfeği ile nöbet haberini organize ettiği iddia edilen Muhtar Abdullah Akar hakkında ise, 'Görevi kötüye kullanma' ve 'Kamuoyunu yanlış yönlendirme' suçundan soruşturma başlatıldı.







Merkez Osmangazi İlçesi'nde Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında termal turizm merkezi olması planlanan Alemdar Mahallesi'ndeki metruk binaların bulunduğu Tabakhaneler Bölgesi, son dönemde uyuşturucu satıcıları ve içicilerinin kullanıldığı yer haline geldi. Bazı terk edilmiş binaların mahkeme süreci devam ettiği için yıkımı gerçekleşemedi. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede devriye sayısını arttırarak satıcı ve içicilere yönelik operasyonlarını arttırdı. Son 1 ay içerisinde bölgede uyuşturucu satan 12 kişi, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Çok sayıda içici hakkında işlem yapılarak tedavileri için ilgili sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip altına alındı.











kaynak:milliyet