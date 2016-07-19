

Askeri darbe planının kurbanlarından biri de İstanbul'da Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş oldu. 2 çocuk babası Sertbaş, darbe girişiminin yaşandığı gece tankların yürüdüğü Acıbadem'de demokrasiye sahip çıkmak için karşısına dikildiği Yüzbaşı Mehmet Karabekir (38) tarafından şehit edildi. Türkiye'nin stratejik kurumlarından Türk Telekom'u ele geçirmek isteyen cuntacı yüzbaşı ve askerleri, özel harekât polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.







KAN KAYBINDAN ŞEHİT OLDU







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı demokrasiyi savunmak için meydanlara koşanlardan biri de Üsküdar Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'tı. Sertbaş, Türk Telekom binasını ele geçirmek isteyen cuntacı yüzbaşı Mehmet Karabekir ve yanındaki askerlerin karşısına dikildi. Özel harekât polislerinin Türk Telekom binasının önüne geldiğini gören vatandaşlar, polise destek için caddenin her 2 tarafını da trafiğe kapattı. Tam bu sırada muhtar Sertbaş, FETÖ'cü hain yüzbaşı tarafından vurularak şehit edildi. Muhtarın vurulduğunu gören sokaklardaki demokrasi sevdalıları Türk Telekom binasının önüne akın etti. Mahalle halkı yaralı muhtarı hastaneye götürmek için girişimde bulundu. Ancak hain yüzbaşı izin vermedi. Hastaneye götürülemeyen Mete Sertbaş kan kaybından yaşamını yitirdi. Muhtarın şehit edildiği o sıralarda, Kadıköy Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Başeğmez, Acıbadem Caddesi üzerindeki Türk Telekom'a yönelen darbeci askerlerin başında bulunan hain yüzbaşı Mehmet Karabekir'in yolunu kesti. Yüzbaşı ve yanındakilerin açtığı ateş sonucu Karabekir kolundan, şoförü ise ayağından yaralandı. İlçe Emniyet Müdürü Kenan Kurt'un da olay yerine gelmesiyle birlikte kısa süreli bir çatışma yaşandı.