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MUHTAR'DAN ŞOK TEKLİF !


MUHTAR'DAN ŞOK TEKLİF !
Tarih : 12 Nisan 2016, 16:16
Puan Ver : Muhtar'dan Şok Teklif !(10/10)11


MUHTAR MEZARLIĞI KİLİTLEDİ



Bunun üzerine Ahmet Suphi Altındöken'in ailesi, son çare olarak Adana Devlet Hastanesi'nde bekletilen cenazenin, anneannesinin köyünde toprağa verilmesi istendi. Ancak Kocaköy Mahallesi'ne haber gelmesi üzerine Mahalle Muhtarı Rıfat Öcalan, mezarlığı kilitleyerek cenazenin mahallesinde gömülmesine izin vermeyeceğini söyledi.



'KADAVRA YAPILSIN'



Öcalan, “İnsanlık suçu, canlı canlı insanın bileğini kesmek... Mezarlığa koymama gibi bir yetkiye sahibim. Bu köy benim. Bu köyde ben yaşıyorum. Ben Suphi'yi basında takip ettim, tanımıyorum. Annesi bu köyden değil. Bu köyle yakından uzaktan ilgileri yok. Ninesi bu köylü. Kadavra yapsın. Devletin kadavraya ihtiyacı var. Ben kabul etsem, yine bu köyden çıkarırız” dedi.








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