Bolu'da bir mahalle muhtarının evinin altında tünel kazan iki kişi suçüstü yakalandı. Polis evin altında 10 metre derinlikte iki farklı tünel buldu.



Bolu'da bir mahalle muhtarının evinin altında tünel kazan iki kişi suçüstü yakalanırken, tüneli muhtarın define bulmak amacıyla kazdırdığı öğrenildi.











Ekipler, evin altında kazı yapan ve yevmiye ile çalıştığı öğrenilen H.B. ile S.T'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşçiler muhtardan günlük 75 lira yevmiye aldıklarını söyledi.