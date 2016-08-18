O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

muhtar, yevmiye ile define aratmış

MUHTAR, YEVMİYE İLE DEFİNE ARATMIŞ

Bolu'da bir mahalle muhtarının evinin altında tünel kazan iki kişi suçüstü yakalandı. Polis evin altında 10 metre derinlikte iki farklı tünel buldu.

Tarih : 18 Ağustos 2016, 09:02
Puan Ver : Muhtar, Yevmiye İle Define Aratmış(0/10)


Bolu'da bir mahalle muhtarının evinin altında tünel kazan iki kişi suçüstü yakalanırken, tüneli muhtarın define bulmak amacıyla kazdırdığı öğrenildi.





Ekipler, evin altında kazı yapan ve yevmiye ile çalıştığı öğrenilen H.B. ile S.T'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. İşçiler muhtardan günlük 75 lira yevmiye aldıklarını söyledi.








Etiketler: Muhtar  Yevmiye  İle  Define  Aratmış    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER