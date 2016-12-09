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muhtar kent coca cola ceo'luğunu bırakıyor

MUHTAR KENT COCA COLA CEO'LUĞUNU BIRAKIYOR

Coca Cola CEO'su Muhtar Kent Mayıs ayında görevi bırakacak.

Tarih : 09 Aralık 2016, 17:15
Puan Ver : Muhtar Kent Coca Cola Ceo'luğunu Bırakıyor(9/10)8


Coca-Cola Şirketi bugün yaptığı bir açıklamayla, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı (CEO) Muhtar Kent'in şirketin üst yönetimi planlamasına ilişkin yaptığı öneriyi Yönetim Kurulu'nun oybirliği ile kabul ettiğini duyurdu. 1 Mayıs 2017 tarihinden itibaren gecerli olacak yeni yapıda, halen şirketin Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) görevini yürütmekte olan James Quincey, İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken, Muhtar Kent Yönetim Kurulu Başkanı olarak Coca-Cola Şirketi'ndeki görevine devam edecek.

Coca-Cola Şirketi'nde gerçekleşen üst yönetim planlaması ile Coca-Cola Şirketi Operasyonlar Üst Yöneticisi (COO) James Quincy, 1  Mayıs 2017 tarihinden  itibaren  geçerli olmak üzere şirketin İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevini üstlenirken,  Muhtar Kent ise Coca-Cola Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam edecek.

Şirketin uzun dönemli büyümesini yönetmek için üst yönetimdeki devir teslimini çok iyi planlanmak gerektiğini ifade eden Kent, “İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptığım süre boyunca, yöneticilerin görev değişiklikleri konularında, Yönetim Geliştirme Komitesi ve Yönetim Kurulu'yla birlikte çalıştım.

James Quincey'nin şirketimizin yeni CEO'su olarak göreve hazır olduğuna ve tüm Coca-Cola Sistemi için en doğru isim olduğuna inanıyoruz” dedi.



 



kaynak:gazetevatan








Etiketler: Muhtar  Kent  Coca  Cola  Ceo  Luğunu  Bırakıyor    haber

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