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MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AVUKATI: FETÖ İNFAZ ETMEDEN KONUŞTURUN


MUHSİN YAZICIOĞLU'NUN AVUKATI: FETÖ İNFAZ ETMEDEN KONUŞTURUN
Tarih : 30 Temmuz 2016, 13:02
Puan Ver : Muhsin Yazıcıoğlu'nun Avukatı: Fetö İnfaz Etmeden Konuşturun(5/10)6


Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu dosyasındaki üç şüpheli ismin FETÖ/PDY darbe girişimi üzerine suç duyurusunda bulunan aile, 7 yıl aradan sonra dosyayı yeniden açtırdı. Avukat Kemal Yavuz, "Örgüt, şüphelileri öldürebilir. Koruma altına alınıp, konuşturulsunlar" dedi.

Star gazetesinin haberine göre, BBP lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasının arkasındaki sır perdesi aralanıyor. Takipsizlik kararı verilerek kapatılan dava dosyasındaki "suikast delillerini kararttıkları" iddia edilen şüphelilerden, helikopterin radar altimetresini söken Astsubay Aydın Özsıcak ile kaza kırım ekibinin başındaki Yarbay Davut Uçum'un 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen hainlerin arasında çıkması Muhsin Yazıcıoğlu'nun FETÖ tarafından öldürüldüğü ihtimalini güçlendirdi. Son olarak önceki gün "dosyanın üçüncü şüphelisi" FETÖ'cü Emniyet Müdürü Dursun Özmen'in tutuklanmasının ardından harekete geçen Yazıcıoğlu ailesi, dosyanın yeniden açılmasını istedi ve yeniden soruşturma başlatıldı.



Helikopter kazasının yaşandığı 25 Mart 2009 tarihinden sonra suikast iddiaları yargıya taşındı. Ancak 1 ay önce Kahramanmaraş kazaya ilişkin 132 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi. Tartışmaya yol açan kararın ardından önemli bir gelişme yaşandı. FETÖ'cü üniformalı teröristlerin darbe girişimi, davanın seyrini de bir anda değiştirdi.



Davanın şüphelilerinden üçü, hain kalkışma sonrası tutuklandı. Onlardan biri Aviyonik Teknisyeni Astsubay Aydın Özsıcak'tı. Özsıcak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterindeki irtifa bilgilerinin yer aldığı radar altimetresini söken isimdi. Darbe girişimi gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyen hainlerden biriydi. Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açılan davada şüpheli olan ve darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikasta giden bir diğer isimse Yarbay Davut Uçum'du.








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