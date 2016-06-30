

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile gazeteci İsmail Güneş, BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Belediye Meclis Üyesi Murat Çetinkaya ve Pilot Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, aralarında dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin de yer aldığı 132 şüpheli hakkında, ‘ihmal, kasten öldürmek, suç delillerini yok etme ve değiştirme' gibi suçlarla başlatılan soruşturmada, kovuşturmaya gerek görmeyerek takipsizlik kararı verdi.







Davanın takip avukatlarından Kemal Yavuz, alınan karar sonrası yaptığı açıklamada, kararın hukuk dışı olduğunu söyledi.







Hukuki haklarını sonuna kadar arayacaklarını kaydeden Av. Yavuz, “Tamamen sipariş bir karardır. Bu kadar delili ne yapacaklar. Şaşkınlıkla izliyoruz. Yasal itirazımızı yapacağız” dedi.







Yasal süre içerisinde kararın iptaline yönelik dava açacaklarını kaydeden Kemal Yavuz, “Bugün Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülmekte olan Muhsin Yazıcıoğlu ve beş arkadaşının şahadetine sebebiyet veren helikopterinin düşürülmesi olayı ile ilgili takipsizlik kararı verilmiştir. Verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar hukuk adına utanç verici bir karardır. Hiçbir insanın yapamayacağı, veremeyeceği, elinin varmayacağı bir kararı maalesef Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca verilmiştir. Nasıl oluyor da takipsizlik kararı veriliyor. Bunu anlamak mümkün değil. Bunu hiçbir vicdanın, hiçbir aklın mantığı kabul etmesi mümkün değildir. Sipariş bir takipsizlik kararıdır. Bu takipsizlik kararının kaldırılması sona erdirilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buna karşı 15 günlük yasal süre içerisinde Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazımızı yapacağız. Çok acıdım, çok üzüldüm, çokta üzgünüm adalet adına, yargı adına, hakikat adına, hakikatin hasiyeti adına son derece üzüntü verici, esef verici, bir takipsizlik kararıyla karşı karşıyayız. Ama bu iş burada bitmedi” dedi.