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MUHSİN YAZICIOĞLU BELGESİ EVİNDEN ÇIKTI


MUHSİN YAZICIOĞLU BELGESİ EVİNDEN ÇIKTI
Tarih : 30 Ağustos 2016, 09:05
Puan Ver : Muhsin Yazıcıoğlu Belgesi Evinden Çıktı(0/10)


FETÖ soruşturmaları kapsamında yapılan operasyonlardan ilginç bilgiler çıkmaya devam ediyor. Tutuklanan Malatya Adliyesi'nde görevli bir kâtibin evinde yapılan aramada, BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin belge bulundu.



'Gizli' ibareli belgenin, 2'nci Ordu Komutanlığı'ndan gönderildiği öğrenildi. Şimdi, evrakın Kahramanmaraş Adliyesi'ne gönderilen dosyalar arasında bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Öte yandan Kahramanmaraş'ta 24 Ağustos'ta düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan Muhsin Yazıcıoğlu'nun bacanağı doktor R.A. tutuklandı.






Etiketler: Muhsin  Yazıcıoğlu  Belgesi  Evinden  Çıktı    haber

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