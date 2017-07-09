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Muharrem İnce'nin Mutlu Günü
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Muharrem İnce'nin Mutlu Günü

MUHARREM İNCE'NİN MUTLU GÜNÜ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı sözlendi.

Tarih : 09 Temmuz 2017, 14:11
Puan Ver : Muharrem İnce'nin Mutlu Günü(9/10)7


CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar, aile arasında yapılan bir törenle sözlendi. (Kaynak: supersilivri.com)



 








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