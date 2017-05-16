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muharrem ince: chp'nin en büyük sorunu özgüven

MUHARREM İNCE: CHP'NİN EN BÜYÜK SORUNU ÖZGÜVEN

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programının konuğu, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'ydi.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 09:20
Puan Ver : Muharrem İnce: Chp'nin En Büyük Sorunu Özgüven(10/10)11


 Programda CHP içindeki kurultay tartışmaları konuşuldu. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan İnce, CHP'nin en büyük sorununun 'özgüven' olduğunu söyledi. İnce, "Bakın Recep Tayyip Erdoğan, marjinal bir siyasi görüşün temsilcisiydi. Yüzde 10'lardaydı bu görüş Türkiye'de. Geldi, ikna etti bu milleti, yüzde 50 yaptı." dedi.



İnce'nin açıklamaları şu şekilde:



‘Şu özgüven meselesini bir çözmemiz lazım. Özgüven; Türkiye'de CHP'nin en büyük problemlerinden birisidir. Biz zaten yüzde 25'iz. Bakın Recep Tayyip Erdoğan, marjinal bir siyasi görüşün temsilcisiydi. Yüzde 10'lardaydı bu görüş Türkiye'de. Geldi, ikna etti bu milleti, yüzde 50 yaptı. Biz 26'yız biz niye 66 yapmayalım?

Niye kendimize güvenmiyoruz. Ben ikna edebileceğimizi inanıyorum. Ecevit nasıl ikna ettiyse... Ben ikna edebileceğimize inanıyorum.”



"ALGIYI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Ahmet Hakan'ın özgüven eksikliğinin neyden kaynaklandığına ilişkin sorusuna ise İnce, "Ben bu partinin bir üyesiyim. Ben TV kanalında Sayın Genel Başkanı yerden yere vuran bir açıklama yapmam. Bu Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de değil, hepimizle ilgili. Bütün solla ilgili, CHP ile ilgili. ‘Biz zaten yüzde 26'yız. Yapsak yapsak yüzde 30 yaparız' bizim bu algıyı değiştirmemiz lazım" dedi.



 



kaynak:mynet

 








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