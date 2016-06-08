O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

muhammed ali'nin cenazesine neden katılmayacak ?

MUHAMMED ALİ'NİN CENAZESİNE NEDEN KATILMAYACAK ?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, kızının mezuniyet törenine katılacağı için boks efsanesi Muhammed Ali'nin cenaze töreninde olmayacak.

Tarih : 08 Haziran 2016, 09:08
Puan Ver : Muhammed Ali'nin Cenazesine Neden Katılmayacak ?(9/10)10


Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve eşi Michelle Obama'nın kızları Malia'nın lise mezuniyetine katılacakları duyuruldu. Muhammed Ali'nin Kentucky, Lousiville'de düzenlenecek cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.



Obama'nın yerine, Muhammed Ali'yi geçmişten tanıyan bir Beyaz Saray yetkilisi olan Valerie Janett ABD Başkanının bir mektubunu cenaze töreninde aileye iletecek. Ali'nin ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, Obama ile Ali'nin eşi Lonnie'nin telefonda konuştuklarını söyledi.








Etiketler: Muhammed  Ali  Nin  Cenazesine  Neden  Katılmayacak      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER