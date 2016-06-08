

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama ve eşi Michelle Obama'nın kızları Malia'nın lise mezuniyetine katılacakları duyuruldu. Muhammed Ali'nin Kentucky, Lousiville'de düzenlenecek cenaze törenine binlerce kişinin katılması bekleniyor.



Obama'nın yerine, Muhammed Ali'yi geçmişten tanıyan bir Beyaz Saray yetkilisi olan Valerie Janett ABD Başkanının bir mektubunu cenaze töreninde aileye iletecek. Ali'nin ailesinin sözcüsü Bob Gunnell, Obama ile Ali'nin eşi Lonnie'nin telefonda konuştuklarını söyledi.