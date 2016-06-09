

ABD'de, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle 74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin iki gün sürecek cenaze töreni bugün Lousiville'de kılınacak cenaze namazı ile başlayacak.







Muhammed Ali'nin doğduğu Kentucky eyaletinin Louisville şehri, kent tarihinin en önemli törenlerinden birisine hazırlanıyor. Efsane sporcunun son yolculuğuna uğurlanacağı kentte kusursuz bir tören gerçekleştirilmesi için hazırlıklar sürüyor.







Muhammed Ali'nin doğup büyüdüğü evin önü ve adına yapılan "Muhammad Ali Center" efsane boksörün sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Ünlü sporcu için oluşturulan köşelere sevenleri çiçek ve sevgilerini anlatan mesajlar bırakıyor.







Yaklaşık 600 bin nüfuslu kentte gerçekleştirilecek törenler bugün saat 12.00'de (TSİ:19.00) kılınacak cenaze namazıyla başlayacak.







Muhammed Ali'nin 1960 yılında ilk profesyonel dövüşünü yaptığı "Freedom Hall"da kılınacak namaza 15 bin civarında Müslüman'ın katılması bekleniyor.







Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.







Efsane boksör için ikinci tören ise yarın "KFC Yum! Center"da yapılacak. Bu törene diğer dinlerden temsilciler ile farklı toplum kesimlerinden Muhammed Ali'nin sevenlerinin katılması bekleniyor.