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muhammed ali son yolculuğuna uğurlanıyor

MUHAMMED ALİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Efsane boksör Muhammed Ali için iki gün sürecek veda töreni Louisville kentinde bugün kılınacak cenaze namazı ile başlayacak. Törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katılması bekleniyor.

Tarih : 09 Haziran 2016, 09:31
Puan Ver : Muhammed Ali Son Yolculuğuna Uğurlanıyor(9/10)10


ABD'de, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle  74 yaşında hayatını kaybeden ABD'li efsane boksör Muhammed Ali'nin iki gün  sürecek cenaze töreni bugün Lousiville'de kılınacak cenaze namazı ile başlayacak.



Muhammed Ali'nin doğduğu Kentucky eyaletinin Louisville şehri, kent  tarihinin en önemli törenlerinden birisine hazırlanıyor. Efsane sporcunun son  yolculuğuna uğurlanacağı kentte kusursuz bir tören gerçekleştirilmesi için  hazırlıklar sürüyor.



Muhammed Ali'nin doğup büyüdüğü evin önü ve adına yapılan "Muhammad  Ali Center" efsane boksörün sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Ünlü sporcu  için oluşturulan köşelere sevenleri çiçek ve sevgilerini anlatan mesajlar  bırakıyor.



Yaklaşık 600 bin nüfuslu kentte gerçekleştirilecek törenler bugün saat  12.00'de (TSİ:19.00) kılınacak cenaze namazıyla başlayacak.



Muhammed Ali'nin 1960 yılında ilk profesyonel dövüşünü yaptığı  "Freedom Hall"da kılınacak namaza 15 bin civarında Müslüman'ın katılması  bekleniyor.



Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.



Efsane boksör için ikinci tören ise yarın "KFC Yum! Center"da  yapılacak. Bu törene diğer dinlerden temsilciler ile farklı toplum kesimlerinden  Muhammed Ali'nin sevenlerinin katılması bekleniyor.








Etiketler: Muhammed  Ali  Son  Yolculuğuna  Uğurlanıyor    haber

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