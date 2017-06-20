MUHALİFLERİN KONGRESİYLE ILGİLİ KARAR ÇIKTI
Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı.
Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline hükmetti. Mahkeme, genel kurulda alınan tüm kararların da yok sayılmasına karar verdi.
kaynak:haberler
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