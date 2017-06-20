Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı.



Milliyetçi Hareket Partisinde muhalif isimlerin yaptığı olağanüstü genel kurulla ilgili karar çıktı. Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Haziran 2016 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline hükmetti. Mahkeme, genel kurulda alınan tüm kararların da yok sayılmasına karar verdi.







kaynak:haberler