Halep'in kuzeyinde 1200 kişilik kuvvetle IŞİD'e yönelik kapsamlı bir harekat başlatan muhalifler dört köyü aldı. Muhaliflerin hedefi “güvenli bölge” olarak planlanan Cerablus'u, PYD'den önce IŞİD'den almak. Harekata Türkiye de Fırtına obüsleri ve tanklarla destek veriyor.



Halep'in kuzeyinde bulunan terör örgütü DAEŞ militanlarına yönelik operasyon kapsamlı şekilde devam ediyor. Dün devam eden operasyonda muhalif askerler DAEŞ militanlarından Karaköprü, Haraba, Kara Mezere ve Kuzul isimli 4 köyü geri aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fırtına obüsleri ve tanklarla mevzileri ateş altına alarak destek verdiği operasyona bin 200 muhalif asker katıldı. Operasyon sırasında ise 60 DAEŞ militanı öldürüldü.







ÖZGÜRLEŞME SÜRECEK



Bölgede sıcak temas devam ederken, Yeni Şafak'a bilgi veren muhalif kaynaklar, birçok köyün yakın dönemde özgürleşeceğini söyledi. Operasyona katılan gruplar arasında, Türkmen tümeni Liva Sultan Murat, Cephe Şamia ve Feylak eş-Şam bulunuyor. Çatışmalarda 60'tan fazla DAEŞ militanı öldürülürken, 100'den fazlası da yaralandı. Muhalif cephede ise 2 can kaybı, 8 de yaralı var. Operasyona koalisyon uçaklarının hava desteği de sürüyor.