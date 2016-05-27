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muhalifleri bitirecek hesabı: 1200-800 = 400

MUHALİFLERİ BİTİRECEK HESABI: 1200-800 = 400

Bahçeli, muhalifleri bitirecek hesap peşinde. Bin 200 dolayında delegenin 800'ü oy vermezse, tüzük değişmemiş sayılacak. Dolayısıyla genel başkan seçimine geçilemeyecek.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 09:12
Puan Ver : Muhalifleri Bitirecek Hesabı: 1200-800 = 400(8/10)10


 Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, "seçimli olağanüstü kurultayı 10 Temmuz'da toplama" kararı sonrasında MHP'de, muhaliflerin çabalarını boşa çıkaracak yeni bazı formüller gündeme gelmeye başladı. "Tüzük değişikliği için delegelerin 3'te 2'sinin oyu gerekiyor. Bu sayı bulunamazsa tüzük değişmez. Olağanüstü kurultayda seçim yapılamaz" formülünün öne sürülebileceğine işaret ediliyor.



MUHALİFLER BAHÇELİ HAKİMİYETİNDE YARIŞA GİRMEK İSTEMİYOR



Kurultayda, kontrolü ve üstünlüğü genel merkeze bırakmak istemeyen Çağrı Heyeti ve muhalifler, 10 Temmuz'dan önce bir tüzük kurultayı için çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bahçeli'nin belirlediği koşullarda ve hâkimiyetinde bir kongre yarışına girmek istemeyen muhalifler, bu konuda atacakları adıma ilişkin kararı pazartesi günü verecek.



"3'TE 2 ÇOĞUNLUĞUYLA TÜZÜK DEĞİŞİR"



Genel merkez, kurultayda öncelikle tüzük değişikliğinin ardından da seçimin yapılabileceğini vurguluyor. Meclis kulislerinde dile getirilen bir formül de genel merkezin bu konuda yeni adımlar atabileceğini gösteriyor. Kulislere göre formül şu şekilde işleyecek: Siyasi Partiler Yasası ve parti tüzüğünde olağanüstü kurultayda tüzük değişikliği için oy sayısı konusunda net bir düzenleme bulunmuyor. Genel merkezin, Dernekler Kanunu'nun "Kurultaya katılanların 3'te 2 çoğunluğuyla tüzük değişir" hükmünü gündeme getirebileceği belirtiliyor. Bin 200 dolayında delegenin 800'ü oy vermezse, tüzük değişmemiş sayılacak. Dolayısıyla bir sonraki gündeme, genel başkan seçimine geçilemeyecek.



GENEL BAŞKAN SEÇİLMEYEBİLİR



Genel merkezin kontrolünde oluşan bir divanın bu yönde bir kararı rahatlıkla alabileceği kaydediliyor. Böylece kurultay, genel başkan seçimine sahne olmadan dağılabilecek. Bu noktada muhaliflerin, konuyu yeniden mahkemelere taşıması gündeme gelecek. Yazın adli tatile girileceğinden genel merkez, süreci 9 Ekim'e kadar uzatabilecek. 9 Ekim'de ilçe ve il kongreleri başladığında da mevcut üst kurul üyelerinin delegeliklerinin düştüğü belirtilerek süreç genel merkez tarafından durdurulabilecek








Etiketler: Muhalifleri  Bitirecek  Hesabı  1200-800  =  400    haber

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