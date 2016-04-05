MUHALİFLER, KATİL ESAD'IN UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ
Suriyeli muhalifler, Halep'in güneyinde rejime ait bir savaş uçağını düşürdü.
Muhalif birliklerin Halep'in güneyindeki Ays beldesi çevresini bombalamaya çalışan rejime ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Uçağın Ays beldesinin batı kesimindeki muhalif bölgeye düştüğü ifade edilirken, pilotun muhaliflerce sağ olarak ele geçirildiği kaydedildi.
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