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Muhalifler, Barzani'ye Karşı Ayaklandı: Meşruiyetin Kalmadı, İstifa Et!

MUHALİFLER, BARZANİ'YE KARŞI AYAKLANDI: MEŞRUİYETİN KALMADI, İSTİFA ET!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetinden Goran (Değişim) Hareketi, IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Yardımcısı Kosret Resul'un istifa etmesi gerektiğini belirtti.

Tarih : 23 Ekim 2017, 00:50
Puan Ver : Muhalifler, Barzani'ye Karşı Ayaklandı: Meşruiyetin Kalmadı, İstifa Et!(6/10)2

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde referandumun ardından başlayan gerilim bitmek bilmiyor. IKBY muhalefeti şimdi de Barzani ve yardımcısının istifasını istiyor.

"HALKIMIZ BİRÇOK KAZANIMINI KAYBETTİ, BUNUN SEBEBİ BAŞARISIZ İKTİDAR"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi muhalefetinden Goran Hareketi Sözcüsü Şoreş Haci, Süleymaniye'deki parti merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Halkımız, kanıyla elde ettiği birçok kazanımı kaybetti. Peşmerge'nin heybeti kırıldı. Birçok dost ülkeyi kaybettik. Bunların hepsinin sebebi geçmişte başarısız olan iktidardan kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"BARZANİ VE YARDIMCISI İSTİFA ETMELİ, HÜKÜMET LAĞVEDİLMELİ"

IKBY Başkanı Mesud Barzani ve Başkan Yardımcısı Kosret Resul'un meşruiyetlerinin kalmadığını savunan Haci, "Görevlerinden istifa etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda mevcut hükümet kabinesi de lağvedilmeli. Ulusal Kurtuluş Hükümeti kurulmalı ve başkanlık yasası da lağvedilmeli ve yeninden elden geçirmelidir" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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