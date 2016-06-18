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muhalif kanatta kongre heyecanı

MUHALİF KANATTA KONGRE HEYECANI

MHP'de Büyük Anadolu Oteli'nde yarın gerçekleştirilecek 6. Olağanüstü Kurultay hazırlıkları tamamlandı.

Tarih : 18 Haziran 2016, 10:55
Puan Ver : Muhalif Kanatta Kongre Heyecanı(5/10)7


Dün muhalif kanatta ilk çıkışı Meral Akşener yaptı. Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenleyen Akşener, “Bu tüzük kurultayı meşru ve kanuna uygun, hukuka uygun, yapılması zorunlu bir tüzük kurultayıdır” ifadesini kullandı. Akşener, “Dolayısıyla genel merkezin söylediği kongre konusu da şu an itibarıyla farzımuhaldir. Dolasıyla 19'unda biz kongremizi hep birlikte icra edeceğiz” diye konuştu. Akşener 10 Temmuz'a katılıp katılmayacağını tartışmanın da bir anlamı olmadığını belirtti. Akşener, kurultay toplandıktan sonra, tüzük değiştirme eyleminin üst kurul delegelerince gerçekleştirildiği andan itibaren genel merkezin, genel başkanın, “ben konuşmadım, genel merkezin temsilcisi yok” gibi iddialarla bu kongrenin “korsan kongre” yönündeki söylemlerinin hiçbir anlamı olmayacağını belirtti. Akşener, yasa maddesinde karar yeter sayılarının bildirildiğini belirterek “Siyasi Partiler Yasası'nın 14'ncü maddesi kapsamında, ortaya çıkan delege sayısına göre 595 sayısı salt çoğunluktur. Bu sayıyla toplanır, kararlar da gelen delegenin salt çoğunluğu ile alınır. Bu kadar açıktır” dedi.



Çatlağa yanıt

Akşener, diğer muhalif adayların iftar davetine olumlu yanıt vermemesi nedeniyle muhalif kanatta oluşan çatlak konusundaki sorulara ise “Sayın Oğan beni aradı, iftar için davet etti. Benim çok yoğun programım olduğu için kendisine katılamayacağımı söyledim. Bugüne kadar, sürece yönelik her toplantıya katıldım. Her toplantı sonrası ortaya çıkan bir görüşün altına imzamı attım. Dolayısıyla herhangi bir sorun söz konusu değil” yanıtını verdi.








Etiketler: Muhalif  Kanatta  Kongre  Heyecanı    haber

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