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Muhabirler Karşısında Çaresiz Kalan Nur Yerlitaş'ın İmdadına Yardımcısı Yetişti

MUHABİRLER KARŞISINDA ÇARESİZ KALAN NUR YERLİTAŞ'IN İMDADINA YARDIMCISI YETİŞTİ

Şehitler hakkında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan modacı Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında ecel terleri döktü.

Tarih : 11 Aralık 2017, 12:30
Puan Ver : Muhabirler Karşısında Çaresiz Kalan Nur Yerlitaş'ın İmdadına Yardımcısı Yetişti(10/10)6

Modacı Nur Yerlitaş'ın sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında şehitler için kullandığı "Şehitler mehitler aman yeter" sözleriyle büyük tepki çeken Nur Yerlitaş, Arnavutköy'de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi.

SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI

Sadece şehit ailelerine karşı mahcup olduğunu ifade eden modacı, muhabirlerin ısrarla yaşanan olaylarla ilgili sorular yöneltmesi karşısında sinirlerine hakim olamadı. Muhabirlere "Başka sorular sorun. Ben sıkıldım sizden" diyerek sitem eden Yarlitaş'ın imdına arkasındaki kişi yetişti.

ARKASINDA DURAN KİŞİ SUFLE VERDİ

Nur Yerlitaş, muhabirler karşısında çaresiz kaldığı anda arkasında yardımcısı olduğu düşünülen kişinin eğilerek "Dostumu düşmanımı görmüş oldum" şeklindeki sözlerini tekrarladı.

YARDIMCILARI "YETER" DİYE BASKI YAPTI

Ardından soruları cevaplamakta zorlanan Yerlitaş, arkasında duran yardımcılarının da baskısıyla basın açıklamasını yarıda keserek evinin yolunu tuttu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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