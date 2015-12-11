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MUHABİRİN SORUSU ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ


MUHABİRİN SORUSU ERDOĞAN'I GÜLDÜRDÜ
Tarih : 11 Aralık 2015, 10:01
Puan Ver : Muhabirin Sorusu Erdoğan'ı Güldürdü(9/10)9


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeleri Dragan Çoviç ve Bakir İzzetbegoviç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.Konuklar ve Erdoğan, ardından basın mensuplarının sorularını aldı. Bir muhabir ise Rusya'nın almadığı yaş sebze ve meyveleri Bosna Hersek'in alıp almayacağını sordu.



KÜÇÜK BİR ÜLKEYİZ, KAPASİTEMİZ AZ...

 

Bakir İzzetbegoviç ise, Rusya'dan geri dönen yaş meyve-sebzenin Bosna -Hersek tarafından alınmasına ilişkin olarak, “Türkiye'nin Rusya'ya satamadığı eşyalar yerine bir rol oynayabileceği söz konusu olabilir. Türkiye'den Avrupa'ya gidecek süt ürünleri konusunda bir köprü oluşabiliriz. Bir becayiş söz konusu olabilir. Rusya ile olan sorunun çok kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Bosna-Hersek küçük bir ülke. Çok az bir kapasiteye sahibiz” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, "Kızım bu sebzeleri nasıl alsın Bosna Hersek?" diyerek güldü.

 

Erdoğan, "15 bin ton et konusunda muhatabımız Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin yönetimidir. Bizim onlara verilmiş sözümüzdür. Şu anda bu yıl itibariyle bu etin tamamını ithal edemedik. Bizden ricalar ile 2016 yılına da münhasır kıldık.  2016 yılı itibariyle de bu eti almaya devam edeceğiz. Gerekirse bunu daha da çoğaltmak mümkün olabilir" diye konuştu.








Etiketler: Muhabirin  Sorusu  Erdoğan  I  Güldürdü    haber

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