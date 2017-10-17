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Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı

MUĞLA'DAKİ TERÖR OPERASYONUNDAN KAÇAN TERÖRİST, İMAJ DEĞİŞTİRMİŞ HALDE YAKALANDI

Muğla'da 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 teröristin de kendisini patlattığı operasyondan kaçan PKK'lı, imajını değiştirmesine rağmen güvenlik güçlerine yakalandı.

Tarih : 17 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Muğla'daki Terör Operasyonundan Kaçan Terörist, İmaj Değiştirmiş Halde Yakalandı(5/10)1

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda kaçan PKK'lı terörist Dalaman ilçesinde gözaltına alındı.

DALAMAN'DA OLDUĞU İSTİHBARATI ALINDI

Köyceğiz ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin, bir teröristin de portakal bahçesinde meydana gelen patlamada ölmesinin ardından kaçan diğer bir teröristin yakalanması için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürdürüldü.AA muhabirinin Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan teröristin Dalaman ilçesinde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TANINMAMAK İÇİN İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Tanınmamak için imaj değişikliğine gittiği görülen "Reşit" kod adlı Serbest Şenlik, Dalaman merkezinde kaçmaya çalışırken gözaltına alındı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatmış, diğer teröristin yakalanması için operasyon başlatılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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