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Muğla'daki Operasyonda Çarpıcı Detay:Teröristlerin İtirafları Sonrası 5 Hain Öldürülmüş!

MUĞLA'DAKİ OPERASYONDA ÇARPICI DETAY:TERÖRİSTLERİN İTİRAFLARI SONRASI 5 HAİN ÖLDÜRÜLMÜŞ!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öldürülen 5 teröriste yönelik operasyonun, Seydikemer'de yakalanan teröristlerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Muğla'daki Operasyonda Çarpıcı Detay:Teröristlerin İtirafları Sonrası 5 Hain Öldürülmüş!(8/10)4

Muğla'nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde iki günde 7 PKK'lı terörist sağ ele geçirilirken, 5 terörist de öldürüldü. Köyceğiz operasyonu, Seydikemer'de sağ ele geçirilen teröristlerin ifadeleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

YAKALANAN HAİNLER, SORGUDA İTİRAF ETTİ

Seydikemer ilçesinde güvenlik güçleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, soruşturmanın genişletilmesinin ardından 3 kişi daha yardım ve yataklık ettikleri için gözaltına alınmıştı. Teröristlerin yapılan sorgulamalarında Köyceğiz Toparlar Mahallesi üst bölgelerindeki ormanlık alanda PKK terör örgütü mensuplarının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgiler sonrası güvenlik güçleri belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ÖZEL HAREKAT VE KOMANDONUN ORTAK ÇALIŞIYOR

Muğla'daki operasyonların İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde yapıldığı öğrenilirken, Muğla, Antalya ve Mersin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ekipleri ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı Zıpkın Komando Birliği ekipleri operasyonlarda görev alıyor.

TERÖRİSTLER, EGE'DE DE KARADENİZ'DEKİ GİBİ BİR YAPILANMA PEŞİNDE

Muğla'da etkisiz hale getirilen ve yakalanan PKK'lı teröristlerin Karadeniz'deki gibi bir yapılanma içerisinde olma çabalarının olduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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