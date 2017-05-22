Eşini Öldürdü, Jandarmaya Çocuklarını Sordu
İşte Çörekotu Yağının Faydaları!
Şampiyonluğu Alışkanlık Haline Getiren Kulüpler
Hülya Koçyiğit'ten Üzücü Haber...
Chp'li Milletvekillerinin Gözaltı Tepkisi
Fetö'den Gözaltına Alınan 7 Eski Maliye Müfettişi ...
Basma Düzenekli El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi
Ruhani: Füze Programına Devam Edeceğiz
Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Cismi Görüntülendi
Tarkim Havacılık Tmsf'ye Geçti
Muğla'daki Cinayet
Tem'in Yanında Depo Yangını
Çalımbay, Antalyaspor'da Tarih Yazdı!
Zuckerberg'den ‘Siyasete Atılacak' İddiasına Yanıt
İmamın Canına Tak Etti! Bu Zibidileri Teşhir Edip...
Sahura Mutlaka Kalkılmalı Çünkü…
Microsoft'a Türkiye'de Soruşturma Açıldı
Kılıçdaroğlu Açlık Grevindekiler İçin Çağrıda Bulundu
Ankara'da Aydın Gençlik Merkezi Rüzgarı Esti
İstanbul'da İtaksi Dönemi Başlıyor

muğla'daki cinayet

MUĞLA'DAKİ CİNAYET

Milas'ta silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan Ziya Temür'ün öldürülmesine ilişkin 7 kişi adliyeye sevk edildi

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:00
Puan Ver : Muğla'daki Cinayet(10/10)8


Muğla'nın Milas ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.



Güllük Mahallesi'nde Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan aynı aileden M.B, A.B, M.B, E.B, M.B, Y.B. ve M.B, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan M.B'nin jandarmadaki ifadesinde, eşi F.B. ile kavga ettiğini, daha sonra eşinin Ziya Temür'ün yanına gittiğini öğrendiğini, Temür'ü konuşma bahanesiyle yanına çağırarak önce av tüfeğiyle öldürdüğünü, ardından da cesedi yok etmek için benzinle yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Zanlının, olayda kullandığı av tüfeğini de daha sonra Güllük Dalyanı'na attığını söylediği belirtildi.



Zanlı M.B'nin eşi F.B'nin koruma altına alındığı kaydedildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Muğla  Daki  Cinayet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER