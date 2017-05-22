MUĞLA'DAKİ CİNAYET
Milas'ta silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan Ziya Temür'ün öldürülmesine ilişkin 7 kişi adliyeye sevk edildi
Muğla'nın Milas ilçesinde silahla vurulduktan sonra yakılmış halde cesedi bulunan kişinin öldürülmesiyle ilgili yakalanan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Güllük Mahallesi'nde Milas Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan aynı aileden M.B, A.B, M.B, E.B, M.B, Y.B. ve M.B, sağlık kontrolü ve ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan M.B'nin jandarmadaki ifadesinde, eşi F.B. ile kavga ettiğini, daha sonra eşinin Ziya Temür'ün yanına gittiğini öğrendiğini, Temür'ü konuşma bahanesiyle yanına çağırarak önce av tüfeğiyle öldürdüğünü, ardından da cesedi yok etmek için benzinle yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Zanlının, olayda kullandığı av tüfeğini de daha sonra Güllük Dalyanı'na attığını söylediği belirtildi.
Zanlı M.B'nin eşi F.B'nin koruma altına alındığı kaydedildi.
kaynak:milliyet
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