

Tuzla Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın üst katındaki dairede saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, eşi Ayşe Şebnem ve 2 kızı salondayken odasına geçen Salim Bayramoğlu, iddiaya göre başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyan Ayşe Şebnem Bayramoğlu eşini odada kanlar içinde yerde görünce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.







Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayramoğlu’nu ambulansla Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne götürdü. Ancak Bayramoğlu müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Fethiye Emniyet Müdürü Hakan Aşık da hastaneye gelerek olaya ilgili bilgi aldı. Emniyet Müdürü Hakan Aşık, Salim Bayramoğlu’nun kurumda sivil memur olarak görev yaptığı ve polis statüsünde olmadığını söyledi.