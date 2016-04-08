

Muğla'nın Fethiye ilçesi, bir dönem peş peşe yaşanan kamyoncu cinayetlerinden sonra şimdi de çoban cinayetlerini konuşuyor. Son bir ayda aynı bölgede 3 çobanın tüfekle öldürülmesi ve katillerinin izine rastlanamaması çobanları da tedirgin ediyor.







Fethiye, 2009 - 2011 yılları arasında iki kamyoncu, iki akaryakıt istasyonu görevlisi ve bir çoban cinayetine sahne oldu. Cinayetler yaklaşık 5 yılda aydınlatıldı ve failleri yakalandı.







Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde son günlerde çobanlar öldürülüyor. Fethiye'de çobanlık yapan 44 yaşındaki Cahit Paslı ile 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, 9 Mart'ta Mendos Dağı eteklerine bıraktıkları keçilerini kontrol etmek için motosikletle giderken tüfekle öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede Cahit Paslı'nın sol göğsünden, eşinin ise sırtından vurulduğu belirlendi.







ÖZEL EKİP KURULDU







Paslı çiftinin katil ya da katilleri aranırken bu kez 3 Nisan'da çoban Hüseyin Gökmen de, Mendos Dağı'nın hemen karşısındaki Babadağ'ın Seydikemer bölgesindeki Akgöl mevkiinde tüfekle sırtından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Gökmen'in öldürüldüğü yerde 3, Paslı çiftinin öldürüldüğü yerde de bir boş kovan bulundu.







Jandarma, peşpeşe işlenen çoban cinayetlerinin ardından özel ekip kurdu ve faillerini ortaya çıkarmak için çalışma başlattı. Her iki olay yerinde bulunan boş kovanlar kriminale gönderildi, bölgede çobanlık yapan kişilerin ifadelerine başvurdu. İlk tespitlere göre, iki olay arasında benzerlik bulunmuyor.







Cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olup olmadığı kovanların kriminal raporu ve diğer delillerle tespit edilecek.Yörede çobanlık yapanlar, bir yandan cinayetlerin aydınlatılmasını beklerken, bir yandan da seri katil tedirginliği yaşıyor