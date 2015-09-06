MUĞLA'DA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi Marmarlı mevkisinde, Dalyan istikametinden Ortaca istikametine seyir halinde olan 48 RG 954 plakalı Yunus Çete (18) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Rehber Küçükoğlu (34) yönetimindeki 34 DT 7643 plakalı otomobille çarpıştı.
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