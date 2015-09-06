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Muğla'da Motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'DA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Tarih : 06 Eylül 2015, 22:25
Puan Ver : Muğla'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı(4.5/10)6


Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre; Dalyan Mahallesi Marmarlı mevkisinde, Dalyan istikametinden Ortaca istikametine seyir halinde olan 48 RG 954 plakalı Yunus Çete (18) yönetimindeki motosiklet, karşı yönden gelen Rehber Küçükoğlu (34) yönetimindeki 34 DT 7643 plakalı otomobille çarpıştı.








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