Muğla'da gece saatlerinde meydana gelen kaza 4 can aldı. Ölenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Yatağan-Kavaklıdere Karayolu Kavak Mahallesi Tilkiler mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçtakiler yollara savruldu. Kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

ÖLENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Can pazarının yaşandığı kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölenlerin ve yaralıların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaynak: haberinburada