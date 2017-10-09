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Muğla'da Kaçan 2 Teröristten Biri, Kıstırıldığı Evde Kendini Patlattı
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Muğla'da Kaçan 2 Teröristten Biri, Kıstırıldığı Evde Kendini Patlattı

MUĞLA'DA KAÇAN 2 TERÖRİSTTEN BİRİ, KISTIRILDIĞI EVDE KENDİNİ PATLATTI

Muğla'da 5 PKK'lının ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 teröristten biri, kıstırıldığı evde bombayla kendisini patlatarak imha etti.

Tarih : 09 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Muğla'da Kaçan 2 Teröristten Biri, Kıstırıldığı Evde Kendini Patlattı(8/10)4

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, polisin ve jandarmanın PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği 5 kişinin ölü ele geçirildiği operasyonda kaçan 2 PKK'lıdan biri bomba düzeneğini patlatarak kendisini imha etti.

BÖLGEDE GENİŞ ÇAPLI OPERASYON

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlarlar bölgesinde, 5 Ekim 2017 Perşembe günü güvenlik güçleri ile 7 kişilik PKK'lı terörist grup arasında yaşanan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirilmiş, 1 güvenlik görevlisi ise yaralanmıştı. Kaçan 2 teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİSİNİ PATLATTI

Aranan 2 PKK'lıdan birisinin Köyceğiz'e bağlı Çayiçi Mahallesinde bulunan bir hücre evine sığındığını tespit eden güvenlik güçleri, evin çevresi kuşattı. Düzenlenen operasyonda 'teslim ol' çağrısına olumsuz cevap veren terörist, yakalanacağını anlayınca kendisini patlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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