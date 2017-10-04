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MUĞLA'DA JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK PKK OPERASYONU: 7 TERÖRİST GÖZALTINDA


Muğla'da Jandarma ve Polisten Ortak PKK Operasyonu: 7 Terörist Gözaltında
Tarih : 04 Ekim 2017, 14:00
Puan Ver : Muğla'da Jandarma Ve Polisten Ortak Pkk Operasyonu: 7 Terörist Gözaltında(6/10)2

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde, jandarma ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi oldukları değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

80 ASKER ARAMA-TARAMA ÇALIŞMASI YAPTI

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK'lı oldukları ileri sürülen 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı. 80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, bugün şüphelilerin Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti'ne 10 kilometre mesafedeki Kumluova- Karadere Kavşağı'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.

HAVAYA ATEŞ AÇIP OTOMOBİLİ DURDURDULAR

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp otomobili durdurdu.

7 KİŞİ YERE YATIRILIP GÖZALTINA ALINDI

Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı. Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Ardından 7 şüpheli operasyona destek veren polislere teslim edilip Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.OTOMOBİL ÇEKİCİYE YÜKLENDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde herhangi bir silah bulunup bulunmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekiciye yüklenerek detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından götürüldü.

FOTOĞRAFLAR SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Operasyon sırasında yoldan geçenler tarafından çekildiği ileri sürülen fotoğraflar ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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