MUĞLA'DA İLKOKUL ÖĞRETMENİNE CİNSEL TACİZDEN 50 YIL
“Torun sevmek istemiştim, yanlış anlaşıldım . Kimseye kötülük yapmadım, cinsel istismarda bulunmadım”
Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, yaşları 9 ile 10 arasındaki 4 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan ilkokul öğretmeni Kemal P.'ye (53), her bir mağdur için 12.5 yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verildi.
Duruşmaya evli ve 2 çocuk babası tutuklu sanık Kemal P., avukatı Murat Devecioğlu, mağdurlardan M.Y. ve Z.Ç.'nin avukatı Özge Günay, D.K.'nin avukatı Mustafa Bal, H.C.'nin avukatı Gamze Sevinç katıldı.
Duruşmayı Bodrum Kadın Dayanışma Platformu'nun 24 üyesi ile çocukların aileleri de izledi.
Savcı mütalaasında sanık Kemal P. hakkında, mağdur başına 12 yıl 6'şar ay ağırlaştırılmış hapis cezası talep etti.
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