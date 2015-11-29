

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yağmur şiddetini arttırdı. Yağmur ile birlikte Menteşe Düğerek Mahallesinde oluşan hortum, E Tipi Kapalı Cezaevi yanında başlayan hortum cezaevi etrafındaki işyerlerinin çatısını uçurdu. Hortum nedeniyle çatısı uçan bir işyeri Cezaevi önündeki yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Meydana gelen hortum Düğerek mezarlığında da büyük hasara neden oldu.