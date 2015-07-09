MUĞLA'DA GENÇ KIZA TACİZİ VATANDAŞ ÖNLEDİ
Muğla'da M.A. isimli bir şahısın, üniversite öğrencisi 20 yaşında olan N.O.'yu taciz etmek istediği sırada genç kızın imdadına son anda vatandaşlar yetişti.
İşsiz ve muhtelif suçlardan sabıkalı olan M.A., çevredekilere aldırış etmeden N.O.'yu kolundan tutarak park halindeki otomobillerin arkasına götürdü. M.A.'nın, iddiaya göre, kendisini elle taciz etmesi üzerine N.O., "kurtarın beni" diyerek bağırmaya başladı. Hadise yerine koşan vatandaşlar, M.A.'yı yakaladı. İhbar üzerine hadise yerine gelen polis, M.A.'yı gözaltı aldı.
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