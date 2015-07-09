

İşsiz ve muhtelif suçlardan sabıkalı olan M.A., çevredekilere aldırış etmeden N.O.'yu kolundan tutarak park halindeki otomobillerin arkasına götürdü. M.A.'nın, iddiaya göre, kendisini elle taciz etmesi üzerine N.O., "kurtarın beni" diyerek bağırmaya başladı. Hadise yerine koşan vatandaşlar, M.A.'yı yakaladı. İhbar üzerine hadise yerine gelen polis, M.A.'yı gözaltı aldı.