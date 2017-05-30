MUĞLA'DA FETÖ'DEN 7 TUTUKLAMA
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Rodos' adı verilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski emniyet müdürü ve akademisyenin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
MUĞLA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 'Rodos' adı verilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında eski emniyet müdürü ve akademisyenin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dalaman'ın Dalgakıran Mevkii'nden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçış planı yapıldığı yolunda ihbar alan polis, geçen 19 Mayıs gecesi operasyon yaptı. Operasyonda Ankara Bala İlçesi'nin eski Emniyet Müdürü İ.Ş., Balıkesir Eski Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı İ.D., Gazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve meslekten ihraç edilen M.K., Mozambik'te mimarlık yapan M.S.B., müteahhit O.T., ev hanımı S.N.K., S.T., A.E. ve Y.H., Denizli'de öğretmen B.G., işçi emeklisi O.H. ile organizatörler S.K. ve M.K. olmak üzere 13 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 280 bin lira tutarında ABD doları ele geçirildi
kaynak:haberler
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