MUĞLA'DA EVDE 10 GÜNLÜK CESET BULUNDU
Marmaris'teki bir apartman dairesinde, büyük bölümü çürümüş olan 10 günlük erkek cesedi bulundu
Tepe Mahallesi 36'ncı Sokak üzerindeki Şenol Apartmanı'ndan kötü kokular gelmesi nedeniyle çevredekiler dün saat 23.00 sıralarında durumu polise bildirdi.
Sevk edilen polis ekipleri, kapının çilingir yardımıyla açılmasının ardından eve girdi.
Büyük bölümü çürümüş olan erkek cesediyle karşılaşan ekipler, talihsiz adamın yaklaşık 10 gün önce öldüğünü belirledi.
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