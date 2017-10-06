MUĞLA'DA 5 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, dün güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 5 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği Toplar Şelalesi bölgesi ilk kez görüntülendi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, dün güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 5 PKK'lının öldürüldüğü Toplar Şelalesi bölgesi ilk kez görüntülendi.
OPERASYON DEVAM EDİYOR
Dün yaşanan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin yakalanması için Köyceğiz ilçesi kırsalında operasyonlar devam ediyor.
5 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Sıcak temasın sağlandığı Toplarlar Mahallesi Kazancı mevkiinde bulunan Toparlar Şelalesi bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte 5 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği alan ilk kez görüntülendi. Çatışmanın yaşandığı şelale bölgesinin kayalık ve sarp araziden oluşması dikkat çekti.
İşte o bölgeden kareler:
Kaynak: haberinburada
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