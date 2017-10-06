İspanya-Arnavutluk Maçında Taraftarlar, Katalonya Referandumunu Destekleyen Pique'yi Islıkladı
Suriye'nin Düğümü İdlib Neden Önemli?
İzlanda Maçında Stoperde Oynatılan Mehmet Topal 3 Golde De Hata Yaptı
Türkiye Teknik Direktörü Lucescu'nun Kadro Seçimi Büyük Tepki Topladı
Türkiye'nin Yenilgisi Sonrası Aslıhan Doğan'dan Arda Turan'a Şarkılı Gönderme
Cengiz Kurtoğlu, Kktc'de Hastaneye Kaldırıldı! Durumu Ciddiyetini Koruyor
Türkiye Üst Üste 4. Kez Dünya Kupasına Gidemedi
Abd, 20 Yılın Ardından Sudan'a Uyguladığı Ambargoyu Kaldırdı
Türkiye-İzlanda Maçının Yorumcusu Yılmaz Vural, Yaptığı Tespitlerle Gündem Oldu
Ahmet Çakar Patladı: Ben Olsam Hepsini Tokatlarım
Rıdvan Dilmen'den İlginç İzlanda Maçı Yorumu
Tff Başkanı Yıldırım Demirören İstifa Sinyali Verdi
Fransa'da Terör Alarmı: Bir Saatiniz Var, Yoksa Patlayacak
İzlanda Maçı Sonrası Konuşan Tayfur Havutçu, Oyuncu Tercihlerine Saygı Duyulmasını İstedi
Milli Takım İzlanda'ya 3-0 Yenilerek Dünya Kupası'na Gitme Şansını Kaçırdı
Eski Hakem Erman Toroğlu: Demirören, Arda Turan Ve Lucescu Defolsun Gitsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzlanda'ya Kaybettiğimiz Maçı Makam Aracında İzledi
Trt'den İstifa Eden Erhan Çelik'in Yeni Adresi Belli Oldu! Erhan Çelik Hangi Kanalla Anlaştı
Gülben Ergen Yeter Diye İsyan Etti, Erhan Çelik Trt'den İstifa Etti
Milli Takım'ın 3-0 Geride Olduğu Maçta Oyundan Alınan Arda, Islıklara Gülerek Tepki Gösterdi

Muğla'da 5 Teröristin Öldürüldüğü Bölge İlk Kez Görüntülendi

MUĞLA'DA 5 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, dün güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 5 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği Toplar Şelalesi bölgesi ilk kez görüntülendi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 17:00
Puan Ver : Muğla'da 5 Teröristin Öldürüldüğü Bölge İlk Kez Görüntülendi(10/10)6

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, dün güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, 5 PKK'lının öldürüldüğü Toplar Şelalesi bölgesi ilk kez görüntülendi.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Dün yaşanan çatışmanın ardından kaçan 2 teröristin yakalanması için Köyceğiz ilçesi kırsalında operasyonlar devam ediyor.

5 TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BÖLGE İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Sıcak temasın sağlandığı Toplarlar Mahallesi Kazancı mevkiinde bulunan Toparlar Şelalesi bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinin sona ermesiyle birlikte 5 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği alan ilk kez görüntülendi. Çatışmanın yaşandığı şelale bölgesinin kayalık ve sarp araziden oluşması dikkat çekti.

İşte o bölgeden kareler:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Muğla  Da  5  Teröristin  Öldürüldüğü  Bölge  İlk  Kez  Görüntülendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER