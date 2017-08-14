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Muğla'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

MUĞLA'DA 4,7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milas'ta saat 05.43'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 09:20
Puan Ver : Muğla'da 4,7 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi(9/10)5

Muğla'nın Milas İlçesi'nde Rihter Ölçeği'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi.

YERİN 6.92 KİLOMETRE DERİNİNDE MEYDANA GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Muğla'nın Milas İlçesi'nde saat 05.43'te Richter Ölçeği'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.92 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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