Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Milas'ta saat 05.43'te 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Muğla'nın Milas İlçesi'nde Rihter Ölçeği'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi.

YERİN 6.92 KİLOMETRE DERİNİNDE MEYDANA GELDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi verilerine göre Muğla'nın Milas İlçesi'nde saat 05.43'te Richter Ölçeği'ne göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6.92 km derinlikte meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak bildirdi.

Kaynak: haberinburada