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müge anlı'ya rekor ceza!

MÜGE ANLI'YA REKOR CEZA!

Müge Anlı RTÜK'ten aldığı rekor cezayla ilgili konuştu.

Tarih : 01 Şubat 2017, 12:00
Puan Ver : Müge Anlı'ya Rekor Ceza!(7/10)4


RTÜK, tüm Türkiye'de seri katil Atalay Filiz aranırken, 3 Haziran da insan kaçakçıları 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdi diye programa 1 milyon 320 bin lira para cezası kesti. Anlı, dünkü programında ceza ile ilgili şunları söyledi:



"Ben orada aldığımız cezanın doğru olduğuna inanmıyorum. Zaten öyle düşünseydim o konuşmayı yapmazdım. Yine olsa yine aynı şekilde davranırım. Ben bir gazeteciyim. Benim için önemli olan bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, biz üzüm yemek derdindeylz. Katilimizi bulmanın, kaybımızı bulmanın derdindeyiz." Bu ceza son dönemde RTÜK'ün bir programa kestiği en yüksek cezaya denk geliyor.



 



kaynak:milliyet








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