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müge anlı'nın programında 4'üncü cinayet itirafı

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINDA 4'ÜNCÜ CİNAYET İTİRAFI

Müge Anlı'nın programında bir cinayet itirafı daha geldi. Himmet Okatan cinayetinin aydınlanması için çalışan Müge Anlı'ya gelen konuk cinayeti itiraf etti.

Tarih : 29 Eylül 2016, 13:07
Puan Ver : Müge Anlı'nın Programında 4'üncü Cinayet İtirafı(0/10)


Himmet Okatan 1 Ağustos'ta Muğla'da öldürülmüş olarak bulundu. Okatan'ın eski eşi ve yeni eşi Müge Anlı'ya gelerek katili aramaya başladı. Müge Anlı yaptığı araştırmalar doğrultusunda Yusuf Sipahi ve Süleyman Kurt isimlerine ulaştı. Bugünkü yayına katılan Süleyman Kurt, Himmet Okatan'ı Yusuf Sipahi'nin öldürdüğünü söyledi. Kurt; “Süleyman bana geldi. ‘Himmet'i öldürdüm attım. Arabasını da yakalım' dedi. Cinayeti nasıl işlediğini de anlattı” itirafında bulundu. Müge Anlı'nın programında yaşanan 4'üncü cinayet itirafı oldu.








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