

Ailesinin 11 aydır haber alamadığı 53 yaşındaki 8 çocuk annesi Kevi Elban'ın Siirt'in Kurtalan ilçesinde kayalıklarda avcılar tarafından cesedi bulundu.











Taşlar altındaki ceset otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, kadının kocası ise kayıp.







8 çocuk annesi Kevi ve eşi Süleyman Elban, şubat ayında Manisa'nın Turgutlu ilçesinden Kurtalan ve ardından Batman'a geldi. Kevi Elban'dan o günden bu yana haber alınamadı. Akrabaları, jandarma ve köylüler Kevi'yi her yerde ararken, ailesi de televizyon programlarına çıkıp kadının bulunmasını istedi.







Önceki gün sabah saatlerinde Kevi Elban'ın cansız bedeni avcılar tarafından Beykent ve Üçpınar köyleri arasındaki kayalık alanda taşların altında bulundu. Cesedin otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği belirtirken, Kevi'nin yakınları "Kevi ve eşi Süleyman 11 ay önce Kurtalan'a ziyaret için geldi. Kurtalan'a bağlı Yeniköprü köyünü ziyaret ettiler. Daha sonra Batman'a gittiler. Bir daha haber alınamadı" dediler.